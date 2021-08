10 milioni di api in meno in regione Lombardia, e molte scomparse anche a Cremona. Questi i numeri del report pubblicato da ApiLombardia, associazione lombarda di produttori, che ha voluto fare il punto sulla moria di api in pianura padana tra i mesi di marzo e aprile, con particolare interesse per le province di Cremona, Brescia, Lodi e Mantova.

Una vera e propria strage silenziosa, dannosa non solo per i produttori ma anche per l’ambiente, per un totale di 625 alveari colpiti.

“Le cause sono esterne” dice Matteo Federici di ApiLombardia. “I veterinari nel sopralluogo hanno verificato assenza di patologie particolari nell’alveare. Il sospetto è che la perdita di api bottinatrici sia direttamente collegata a pratiche agricole nel territorio”.

Il problema si ripresenta per il secondo anno consecutivo: in particolare l’anno scorso in questo periodo erano state coinvolte le zone tra Azzanello e Genivolta. “Aiamo abbastanza preoccupati” prosegue Federici. “In questo periodo, ad agosto, vengono fatti gli ultimi trattamenti. Ci ricordiamo l’evento di un anno fa che ha portato alla moria di centinaia di alveari. Un evento che è stato denunciato dall’associazione attraverso un esposto alla procura della Repubblica di Cremona”.

