Continua fortunatamente ad essere libera da casi Covid la terapia intensiva di Cremona.

A metà luglio i ricoverati erano solo due; oggi i casi sono leggermente aumentati anche se da giorni sono stabili a 9 persone ricoverate all’ospedale di Cremona, non in condizioni critiche. Cinque sono ricoverati nel reparto di malattie infettive e 4 in pneumologia.

L’augurio è che dopo l’estate le corsie e grazie ai tanti vaccini fatti non si intasino di nuovo gli ospedali né tantomeno le terapie intensive, vere e proprie trincee dell’epidemia, con un graduale ritorno alla normalità in modo che i reparti si possano definitivamente dedicare alle patologie che venivano seguite prima dell’emergenza sanitaria. s.galli

