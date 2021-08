Domenica 22 agosto la Messa delle ore 11 nella Cattedrale di Cremona sarà presieduta da monsignor Carmelo Scampa, vescovo emerito di São Luís de Montes Belos, originario di Scandolara Ripa d’Oglio.

Una celebrazione che assumerà dunque un significato particolare. Sarà infatti occasione per ricordare e ringraziare i 50 anni di sacerdozio del vescovo cremonese, che ha festeggiato l’importante ricorrenza lo scorso 27 giugno, e per salutarlo prima del suo rientro in Brasile, nella diocesi che lo ha accolto dal 1977 e che ha guidato come vescovo dal 2003 al 2020.

La Messa dalla Cattedrale di Cremona sarà trasmessa in diretta come ogni domenica a partire dalle 11 su Cremona1.

© Riproduzione riservata