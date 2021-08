Nella mattinata di oggi, lunedì 23 agosto, Marco Carnesecchi portiere della Cremonese e della nazionale italiana Under 21, ha ufficialmente ricevuto da Marco Barbieri (responsabile Plastic Free Lombardia) il premio per la vittoria del mini torneo organizzato da Plastic Free Onlus in collaborazione con il programma SKY La Giovane Italia.

Questo torneo vedeva gareggiare quattro squadre (Cremonese, Venezia, Modena ed Alessandria) le quali, tramite una prova a punti sul campo, vedevano i propri punti aggiungersi a quelli totalizzati dalla raccolta rifiuti dello scorso 23 maggio.

Con un totale di 322 punti (1 punto ogni 10kg raccolti) i numerosi volontari di Cremona hanno battuto le squadre avversarie dando una grande spinta per la vittoria dell’ambito premio. Sono stati 390 i punti ottenuti dai giocatori della Cremonese nelle prove di abilità sul campo da calcio. La raccolta rifiuti di Venezia, al secondo posto, ha totalizzato 21 punti da aggiungersi ai 595 punti totalizzati sul campo. Modena, in terza posizione, ha ottenuto 101 punti raccolta e 355 sul campo. Quarto posto per l’Alessandria Calcio con 20 punti raccolta e 360 sul campo.

“E’ stata sicuramente una bella iniziativa, sono molto soddisfatto di aver contribuito a portare alla nostra citta questo trofeo che esporremo nella prossima giornata di raccolta” dice Marco Barbieri organizzatore dell’evento cittadino. L’opera d’arte, fatta totalmente da materiali riciclati, è stata creata da Massimo Marchiori di Stari Ribar, scultore di fama internazionale che recupera i rifiuti raccolti dandone nuova vita”.

La Cremonese ha quindi deciso di cedere il trofeo all’organizzatore dell’evento di Cremona come “simbolo di ringraziamento a tutti i volontari che si sono impiegati in questa e nelle altre giornate di raccolta”.

