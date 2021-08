Continua la distribuzione dei sacchetti per la tariffa puntuale che debutterà il primo settembre. La sperimentazione sta provocando qualche perplessità e lamentela da parte dei cremonesi. Una delle criticità emerse riguarda la dimensione dei sacchetti, per i single troppo grossi, oltre al fatto che dovranno stare per settimane sui balconi.

La distribuzione continua anche nei prossimi giorni . Queste le prossime date: lunedì 30 agosto 9.30-12.30 e 15.30-17.30 e martedì 31 agosto 9.30-12.30 e 15.30-17.30. Il punto di distribuzione è stato attivato in piazza Stradivari presso Spazio Comune dove sarà presente un T-Riciclo, un innovativo veicolo ecologico a pedalata assistita, alimentato ad energia rinnovabile. Lì si potranno recare tutti i cittadini che devono ritirare la propria dotazione di sacchi, indipendentemente dal quartiere o dalla zona di residenza.

