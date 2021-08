Durante l’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza in Prefettura è stato fatto il punto sui controlli relativi al Green Pass. Poche, al momento, le sanzioni, concentrate soprattutto sui clienti, ma il prefetto di Cremona Vito Danilo Gagliardi ha chiesto alle forze dell’ordine di incrementare i controlli già dal prossimo ween end. “Una garanzia affinchè i nostri concittadini si possano muovere in sicurezza”.

Il servizio di Giovanni Palisto

