È tempo di bilancio per la “Settimana Liturgica Nazionale”, conclusasi giovedì, che nei giorni scorsi ha alternato in Cattedrale momenti di preghiera ad altri di confronto sul senso e i modi del celebrare dopo la pandemia. Una media di 230 partecipanti in presenza e ancora di più online. Un evento che ha aperto la riflessione sul senso di celebrare la messa dopo la pandemia. Come ha detto monsignor Giannotti, la liturgia vissuta con dignità, verità e bellezza, con riti adattati alle comunità che li celebrano. Prossimo passo sarà attivare un feedback delle comunità, come ha detto il vescovo di Cremona, Antonio Napolioni.

Servizio di Federica Priori

