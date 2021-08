Un diverbio per futili motivi tra due ragazzi classe 1999 è degenerata in una piccola scazzotata. E’ quanto avvenuto questa mattina, sabato 28 agosto, poco dopo le 4 in via Mantova. La contesa è stata subito sedata anche grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Cremona intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. Uno dei due è stato quindi trasportato in ospedale in codice verde.

