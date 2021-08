“E’ con profondo dolore che U.S. Cremonese apprende la notizia della scomparsa della signora Gabriella Ghilardotti Donida, che per anni ha prestato servizio presso lo stadio Zini”. A scriverlo il club grigiorosso sul proprio sito ufficiale. Insieme al marito Carlo, infatti, la signora Gabriella ha gestito per numerose stagioni i bar dello stadio. “Alla famiglia vanno le sentite condoglianze del nostro club”, conclude la nota.

