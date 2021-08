Una rete di Gytkjaer a metà ripresa condanna la Cremonese che esce sconfitta 1-0 sul campo del Monza.

I grigiorossi partono subito forte, aggredendo la costruzione del Monza e ha un’occasione con Baez (alto) prima di passare in vantaggio al 7’ con Ciofani, ma l’arbitro (dopo consulto Var) annulla a causa della posizione di fuorigioco di Zanimacchia che avrebbe ostruito la visuale al portiere avversario. I padroni di casa faticano a sviluppare la propria manovra a causa del pressing dei ragazzi di Pecchia, ma nella seconda parte di primo tempo hanno sue buone occasioni con Colpani: prima chiude Fiordaliso, poi esce bene Carnesecchi.

Nella ripresa Stroppa manda in campo Gytkjaer e la manovra brianzola ne trae beneficio avendo un riferimento sicuro anche per alzare la palla. Il Monza riesce a tenere maggiormente il pallone, ma fino al 61’ non crea veri pericoli a Carnesecchi. E’ proprio Gytkjaer su cross di Pedro Pereira a insaccare con un preciso colpo di testa. alla prima chance della ripresa.

La Cremonese accusa un po’ il colpo, ma Barillà non trova la porta. Pecchia rivoluziona la squadra, ma l’unica occasione è per Di Carmine ma Paletta alza in corner.

