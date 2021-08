Torna anche quest’anno l’ormai tradizionale appuntamento con lo street food itinerante promosso da Confesercenti, che a Cremona si terrà come di consueto in piazza Roma, dal 24 al 26 settembre. Una tre giorni dedicata alla degustazione e ai sapori da tutta Italia, e non solo. Un’edizione, la settima, ricca di novità: la kermesse, infatti, è stata scelta dagli European Street Food Awards, il più importante concorso di street food al mondo, per selezionare il miglior food truck italiano.

Come spiegano gli organizzatori, le “cucine su ruote” che parteciperanno all’evento “si sfideranno per conquistare l’ambitissimo titolo”. Sarà una giuria di esperti a decretare il vincitore mentre il pubblico dovrà eleggere il miglior food truck per la categoria “People Choice”.

Numerosi i partecipanti a questa manifestazione a tutto gusto, quest’anno particolarmente motivati dal celebre concorso.

© Riproduzione riservata