Villa Manna Roncadelli Vaghi, antica residenza immersa nella campagna cremonese, apre le porte per le visite guidate il 4 e 5 settembre organizzate da Target Turismo nell’ambito del Circuito Dimore Storiche Cremonesi.

La villa, di impianto cinquecentesco, fu per secoli residenza estiva dei Roncadelli poi fusi con l’antico casato Manna a partire dal ‘700.

La residenza, situata su un dosso che domina la rigogliosa campagna circostante dove lo sguardo spazia fino al fiume Oglio e la non distante sponda bresciana, è circondata da un curatissimo giardino ricco di essenze arboree antiche e fioriture in ogni stagione, degradante fino all’antico naviglio Grumone, località dove la Villa è situata nell’odierno comune di Corte de’ Frati. Gli ambienti interni con soffitti e antiche decorazioni, conservano intatta l’atmosfera e la quiete di una dimora di campagna dei secoli passati, dove i Manna Roncadelli accoglievano famigliari e ospiti. Il percorso di visita è arricchito dal settecentesco oratorio privato e dalla Grotta di Lourdes, riprodotta nel secolo successivo in un angolo appartato del giardino, dedicato alla preghiera e alla fede con la statua della Vergine posta a protezione del luogo.

Visite guidate sabato 4 e domenica 5 settembre su prenotazione in vari turni alle ore 15.00 e 16.30. Alle ore 18.00 speciale visita guidata con aperitivo al tramonto e degustazione di vini del territorio a cura di Cantina Caleffi, conosciuta e sempre più apprezzata realtà a conduzione famigliare che ha riscoperto l’antica arte del vino in terra cremonese.

