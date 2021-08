Non solo tariffa puntuale, tema caldo di questa estate, con l’avvio a inizio settembre della sperimentazione per arrivare alla tariffa puntuale da gennaio 2023. A pochi passi da piazza Stradivari, dove anche questa mattina è in corso la distribuzione dei sacchi azzurri personalizzati per ciascuna utenza, un cumulo di cartoni delle attività commerciali accoglieva i passanti all’inizio di corso Campi, salotto dello shopping cittadino. Una prassi consolidata da anni, quella di esporre all’esterno i cartoni degli imballaggi, in attesa del passaggio degli addetti di Linea Gestioni, che però crea decisamente un forte impatto visivo.

