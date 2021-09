Intitolare una via o una piazza al recentemente scomparso Gino Strada: questa la proposta dal gruppo di maggioranza Fare Nuova la città- Cremona Attiva, con il sostegno degli altri gruppi di maggioranza, che ha presentato un Ordine del giorno per proporre l’ipotesi alla Commissione Toponomastica.

“Gino Strada, con le sue scelte e le sue azioni rivolte a curare e sostenere i più deboli e fragili, coloro che hanno subito gli orrori di guerre e carestie, chi è ancora oggi costretto a vivere nei sotterranei della vita e della storia, riteniamo ci debba essere di stimolo ed esempio, tanto più in questo momento storico difficile e complesso” spiegano i consiglieri firmatari nel documento: per Fare Nuova la città Marco Loffi, Letizia Kakou, Enrico Manfredini, Cinzia Marenzi, Riccardo Merli, e per il Pd Lapo Pasquetti, Fabiola Barcellari, Elisa Chittò, Francesca Fulco, Nicola Pini, Paola Ruggeri, Daniele Villani, Franca Zucchetti.

