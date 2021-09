Sono 1.147 i supplenti in arrivo nelle scuole del territorio cremonese, di cui 599 docenti di sostegno. Gli esiti delle operazioni di attribuzione al personale docente degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati pubblicati nei giorni scorsi sul portale dell’ufficio scolastico regionale.

Nel dettaglio, sono 73 i docenti per le scuole dell’infanzia, 211 alla primaria, 363 alle medie e 500 alle superiori. Le scuole stanno definendo in questi giorni le proprie dotazioni di organico, e queste assegnazioni rappresentano un passaggio importante, anche se non consentono ancora di avere un quadro definitivo della situazione. I candidati destinatari dell’incarico dovranno infatti presentarsi nei prossimi giorni presso l’Istituzione Scolastica cui sono stati assegnati in modo da poter prendere servizio, ma vi sono delle incognite. Innanzitutto il possesso o meno del Green pass da parte dei docenti chiamati: chi non lo possiede, non potrà infatti insegnare.

Inoltre, i docenti nominati hanno facoltà di rinunciare all’incarico ricevuto o di non assumere servizio, e questo potrebbe allungare ulteriormente i tempi necessari per completare gli organici. Rimangono poi sempre fuori altri spezzoni orari da assegnare. Il tutto con l’anno scolastico iniziato già dal primo settembre e con molte problematiche ancora da risolvere, come quella del nodo trasporti e degli ingressi a scuola. Nei prossimi giorni si dovrebbe svolgere in Prefettura l’ultima di una lunga serie di riunioni, che dovrebbe portare a definire la programmazione degli orari scolastici cercando di evitare il doppio ingresso degli studenti.

LE REGOLE PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

• Non sarà consentito presentarsi a scuola con una temperatura superiore ai 37,5.

• Docenti e Ata dovranno essere in possesso del Green pass.

• Gli studenti entreranno in classe tra le 7.50 e le 8.30 a seconda dell’orario stabilito dalle singole scuole, attraverso percorsi dedicati di entrata e uscita, che dovranno essere differenziati. Tutti dovranno indossare la mascherina.

• Ci sarà la possibilità togliere la mascherina nelle classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale.

• In aula i banchi dovranno essere distanziati, ma la regola del metro di separazione tra studenti non è più obbligatoria, quindi non ci sarà più l’incombenza di dover trovare spazi aggiuntivi in caso di aule piccole.

• Il consiglio è di lasciare sempre aperte le finestre durante le lezion.

• Le attività di laboratorio e di educazione fisica saranno consentite, e l’ora di ginnastica si svolgerà senza mascherina, ma evitando sport da contatto.

• Nelle mense sarà necessario osservare dei turni che consentano il distanziamento tra i bambini, che toglieranno la mascherina mentre mangiano.

• L’uscita da scuola avverrà a scaglioni, per evitare gli assembramenti.

• Laddove uno studente presentasse i sintomi del Covid durante le lezioni, verrà isolato in un’aula a parte e fatto venire a prendere dai genitori.

• In caso di studente o docente positivo, sarà prevista una quarantena di 7 giorni per chi è vaccinato e di 10 per i non vaccinati.

Laura Bosio

