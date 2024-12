La Vanoli Cremona sfiora la vittoria sul parquet del PalaVerde, ma deve arrendersi nel finale a un super Ky Bowman che la chiude da protagonista. Dopo un avvio brillante, la squadra di coach Cavina subisce la rimonta della Nutribullet Treviso, che si impone per 87-84 grazie a una tripla decisiva nei secondi finali.

Bowman, Mascolo, Olisevicius, Alston e Paulicap compongono il quintetto iniziale di Treviso, mentre Cavina risponde con Willis, Davis, Nikolic, Owens e Dreznjak per l’avvio della sfida al PalaVerde. La Vanoli Cremona scende in campo con la voglia di confermare quanto di buono fatto vedere domenica scorsa contro Varese e si mette subito in evidenza per qualità ed energia. A dimostrarlo è il parziale di 10-0 nei primi minuti, con già quattro giocatori a referto in altrettanti minuti di gioco. Cremona mantiene il vantaggio, portandolo fino alla doppia cifra grazie a un Owens che tocca quota 10 punti con il 100% dal campo, lasciando ben sperare.

Treviso, però, reagisce: sfrutta qualche passaggio a vuoto della Vanoli e tre falli consecutivi in attacco fischiati a Cremona. Bowman corona la rimonta con un parziale di 10-0, firmando la parità dopo un tecnico fischiato a Demis Cavina, reo di aver protestato per le chiamate arbitrali. La Nutribullet si porta anche in vantaggio sul 22-20, ma ci pensa Zampini a ristabilire l’equilibrio, chiudendo il primo quarto sul 22-22.

Nel secondo quarto, Cremona riparte forte, rimettendo la testa avanti grazie a Jones e Poser (26-29). Stavolta è Vitucci a prendersi un tecnico per aver reclamato un’interferenza a canestro. La gara resta equilibrata, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Ogni tentativo di allungo della Vanoli è prontamente neutralizzato da Treviso, che sembra aver trovato il giusto ritmo dopo lo smarrimento iniziale. Il gioco è intenso, con Cremona attenta e concentrata soprattutto in difesa. All’intervallo lungo, la Vanoli è avanti di 1 punto sul 46-47. Il migliore in campo fin qui è Owens, con 12 punti e 5 rimbalzi.

Nel terzo quarto, Treviso parte meglio e passa in vantaggio nei primi possessi, costringendo Cremona a inseguire. La svolta arriva a metà periodo, quando finalmente si accende Davis, rimasto a secco nel primo tempo. Mezzanotte firma il +6 per i suoi e la Vanoli è chiamata a reagire. Un sussulto nel finale di quarto, firmato da Nikolic, Willis e Poser, permette a Cremona di rientrare fino al -1 (67-66) e di affacciarsi all’ultimo quarto con rinnovata speranza.

Nel quarto periodo, Cremona riparte subito forte con Zampini e Poser, che siglano quattro punti consecutivi. Treviso, però, reagisce con un nuovo sussulto, tornando momentaneamente avanti. La Vanoli risponde con Willis e quattro punti dalla lunetta, firmati Zampini e Owens, sfruttando il bonus falli esaurito dai veneti per allungare sul 75-82. La gara continua sul filo dell’equilibrio: Treviso rientra grazie al solito Bowman e a una tripla di Olisevicius, trovando il pareggio sull’82 pari.

Due liberi di Davis riportano avanti Cremona, ma il finale sorride ai padroni di casa. Il MVP indiscusso, Ky Bowman, decide la partita: prima trova il pareggio e poi sigla la tripla della vittoria, chiudendo il match sull’87-84 per Treviso.

La Vanoli porta cinque uomini in doppia cifra, 14 sono i punti di Willis e Owens, autore anche di 9 rimbalzi, 11 ciascuno per Nikolic e Jones, 10 per Poser. Il migliore con cinque assist è Davis, incappato in una giornata poco felice al tiro (0/3 da tre e 2/5 da due). Pesano anche le 5 palle perse in più di Cremona, 15, rispetto alle 10 di Treviso.

