A Napoli il primo giorno di entrata in vigore del nuovo codice della strada è stato segnato da una stretta sull’uso degli smartphone al volante. E per effetto delle nuove norme è scattato il ritiro breve della patente assieme alla sanzione. A Cremona invece avvio blando: nessuna violazione è stata accertata dalla Polizia Locale tra ieri ed oggi ma i controli – spiega l’assessore alla Sicurezza Santo Canale, si intensificheranno nei prossimi giorni.

“Sono tre le novita’ introdotte maggiormente rilevanti – spiega Canale -. In primo luogo, gli obbighi derivati dall’uso dei monopattini: utilizzo del casco, il contrassegno e l’assicurazione del mezzo. Nella pratica, ad oggi, le verifiche effettuate riguarderanno il solo utilizzo del casco in quanto la norma Salvini prevede, per il contrassegno del mezzo e la conseguente assicurazione, sei mesi di tempo per la pubblicazione dei regolamenti attuativi.

“Rispetto alla disciplina riguardante la guida in stato di ebbrezza (art 186) e l’utilizzo di sostante stupefacenti (art 187) il nuovo Codice prevede ulteriori strette: il tasso alcolemico e’ stato abbassato a 0,5 oltre il quale si prevede già una immediata sospensione della patente.

In caso di recidiva sarà poi previsto l’utilizzo dello strumento denominato alcolock che impedirà al veicolo di attivarsi se il tasso alcolemico del conducente sarà superiore a zero.

Invece, il prelievo di fluido del cavo orale introdotto al fine di rilevare l’utilizzo di sostanze stupefacenti (oltre a quello gia in uso della mucosa) sarà in grado di evidenziarne l’utilizzo anche risalente ad un periodo precedente ipotetico di una settimana; non andrà ad incidere direttamente sulla lucidità del conducente ma sarà comunque oggetto di sanzione”.

Questa è una delle misure che ha suscitato le maggiori perplessità, ma, aggiunge Canale, “ad oggi non modificano le misure previste”

“Un ulteriore inasprimento riguarda l’utilizzo dello smartphone alla guida per il quale è prevista la sospensione immediata della patente.

Infine, rispetto al tema dell’abbandono di animali, qualora quest’ultimo fosse coinvolto in un sinistro stradale mortale, il proprietario dell’animale, ove risalibile, incorrerà nel reato di omicidio stradale”.

© Riproduzione riservata