La sezione cremonese di PlasticFree arriva anche nelle scuole. Nella mattinata di giovedì 9 settembre il primo appuntamento, durante i giorni di pre-scuola per le classi prime, alla primaria di Monticelli D’Ongina con il responsabile Marco Barbieri e il referente Mattia Delfanti per una speciale lezione dedicata all’inquinamento da plastiche e non solo.

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare sul corretto smaltimento dei rifiuti, contro l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, sui danni provocati dagli stessi nonché sull’utilizzo di materiali alternativi (come le borracce per l’acqua o le borse in tela per la spesa).

I bambini realizzeranno poi dei disegni che saranno esposti nella prossima giornata di raccolta rifiuti, organizzata il 26 settembre 2021 ore 15.30 alle Colonie Padane di Cremona. “Siamo in attesa di risposte anche da altri istituti sia in città che fuori città”, commenta Barbieri. “Se qualche insegnante volesse saperne di più può contattarmi senza impegno”.

