Sulla questione del verde in città, la Direzione cittadina del Partito Democratico ha convocato una riunione aperta a tutti gli iscritti per martedi 21 settembre alle ore 18,00 presso lo spazio “Civico81” di via Bonomelli 81.

Sarà presente anche l’assessore Rodolfo Bona. La riunione avverrà nel rispetto delle norme anti Covid e occorrerà avere il Green pass.

Un tema di stretta attualità e al centro delle polemiche per come sono stati gestiti gli abbattimenti di piante storiche in varie parti della città e soprattutto in zona Po. Tanto che è stata convocata anche una Commissione consigliare Ambiente per il 16 settembre: gli ambientalisti di Legambiente ed altre associazioni, hanno chiesto di avere accesso al link della riunione in streaming per potervi assistere.

