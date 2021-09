Continua la saga degli alberi tagliati a Cremona: nei prossimi giorni arriverà il macchinario per passare alla rimozione delle ceppaie. Come spiega l’assessore Rodolfo Bona, il piano di rimozione “è funzionale alla ripiantumazione”, per la quale c’è un progetto già pronto e di cui si parlerà durante la commissione ambiente.



Verranno ripiantati 190 alberi, “tanti quanti ne sono stati abbattuti, a cavallo tra la stagione autunnale e quella invernale” evidenzia Bona. Intanto si prepara una risposta alla richiesta delle associazioni ambientaliste, che chiedono di eseguire una tac sugli alberi condannati al taglio.

Il servizio di Silvia Galli

© Riproduzione riservata