Bagnara chiede nuove votazioni

I Comitati di quartiere, sia quelli in scadenza o già scaduti, sia quelli che per qualche motivo non avevano un direttivo (come Bagnara – Battaglione, Po, Cambonino) sono già stati avvertiti dell’imminente avvio delle procedure per arrivare a nuove consultazioni. In particolare, l’assessore alla Partecipazione Rodolfo Bona, ne aveva informato il presidente del Comitato di Bagnara (decaduto) Maurizio Rodolfi, il 15 settembre, più o meno negli stessi momenti in cui il consigliere di minoranza Saverio Simi sollecitava il Comune a provvedere (leggi qui: Tre comitati di quartiere decaduti – Bagnara chiede nuove votazioni).

“Abbiamo ritenuto – afferma Bona – di accorpare i tre comitati decaduti con quelli in scadenza per vari motivi: intanto per dare più visibilità a una tornata elettorale che si auspica possa favorire una maggiore partecipazione; e poi perchè la tempistica imposta dal regolamento impone tempi dilatati per tutta la procedura”: bisogna infatti partire 5 – 6 mesi prima, e come noto 5 mesi fa la situazione legata alla pandemia non era ancora chiara. Le ultime elezioni, a fine ottobre 2020, avevano registrato in genere una flessione di elettori e per questo il Comune ha spostato i prossimi rinnovi a una data che – si spera – possa vedere una situazione più tranquilla sul piano sanitario.

Che i comitati di quartiere abbiano forse bisogno di un ripensamento è un fatto che “sicuramente compete alla politica”, afferma ancora Bona, che fa l’esempio della recente Festa del Volontariato diffusa, nata all’interno del Laboratorio Territoriale del Volontariato “Ripartire dai Territori”, nella quale i comitati di due quartieri, Borgo Loreto e Boschetto Migliaro, hanno intessuto rapporti proficui con le associazioni del Terzo Settore.

“Ora – afferma ancora Bona – si riparte da questa importante esperienza per attivare il percorso che porterà al rinnovo di 9 comitati di quartiere. Il laboratorio è stato un’importante occasione di conoscenza e approfondimento su alcuni temi significativi per la vita della comunità: partecipazione dei giovani, vicinanza e prossimità, relazioni tra associazioni, cura dell’ambiente e dei beni comuni, attenzione alle persone fragili”.

Nel dettaglio, sono cinque i comitati in scadenza a ottobre 2021: Comitato di Quartiere 1 Risorgimento – Sant’Ambrogio – Incrociatello – via Sesto; Comitato di Quartiere 3 Cavatigozzi – Picenengo – San Pedrengo; Comitato di Quartiere 6 Zaist – Annona – Lucchini – Stadio; Comitato di Quartiere 7 Maristella; Comitato di Quartiere 11 Cascinetto – Villetta – Concordia. A questi si aggiungono i Comitati che non hanno raggiunto un numero sufficiente di candidati nella tornata elettorale dello scorso anno o che, per altro motivo, sono decaduti: Quartiere 4 Cambonino, Quartiere 10 Po – Parco Canottieri – Trebbia, Quartiere 15 Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi, Quartiere 13 Porta Romana – Largo Pagliari.

Già il 25 agosto scorso, con una decisione di Giunta, era stato deciso l’accorpamento delle elezioni per tutti e 9.

“Per garantire la più ampia partecipazione dei cittadini si è ritenuto opportuno prorogare la scadenza dei Comitati non decaduti a giugno 2022 e di attivare una campagna informativa in collaborazione con i Comitati, ricordando che il Regolamento dei Comitati di quartiere prevede all’art. 11 che la procedura del rinnovo dei direttivi, sia di competenza del direttivo uscente, naturalmente in collaborazione e raccordo con il Centro Quartieri e Beni Comuni – Assessorato alle Politiche della Partecipazione” fa sapere il Comune.

Tutti i presidenti dei comitati di quartiere uscenti, quindi, sono stati informati la scorsa settimana. Sarà anche promosso un percorso informativo e di sensibilizzazione della cittadinanza, con vari momenti pubblici in collaborazione con il Terzo Settore. Percorso che “potrebbe rappresentare un punto di partenza per un nuovo raccordo con la città, per rafforzare il sistema di relazioni presenti nei quartieri con le associazioni, i volontari e i cittadini per dare nuove risposte ai problemi concreti dei territori in cui viviamo” evidenzia l’amministrazione in una nota.

“Lavorare insieme presuppone un rapporto di collaborazione permanente tra pubblico e privato da un lato i cittadini possono essere protagonisti del Bene Comune, dall’altro il Comune supporta le capacità dei cittadini di organizzarsi ed esprimere potenzialità, attraverso un forte raccordo con il Terzo Settore”.

Il percorso si svolgerà in diversi step, con precise scadenze. A partire dall’assemblea iniziale con presidenti/referenti dei diversi comitati, a ottobre-novembre 2021. Seguirà una campagna di comunicazione per rendere noto quanto deciso. L’apertura delle candidature sarà il 17 gennaio 2022, mentre le stesse si chiuderanno il 7 marzo e verranno validate tra l’8 e il 14 dello stesso mese. Il 14 verranno quindi pubblicati i nominativi dei candidati.

Step successivo sarà l’indizione di assemblee pubbliche per la presentazione dei candidati (due a settimana orari 17.30/19.30): 21, 25 e 28 marzo, 1, 4, 8, 9 e 21 aprile. Le elezioni si svolgeranno quindi nel mese di maggio, (due quartieri per giorno), nelle seguenti date: 7 14, 21 e 28. La conferma, il conferimento delle cariche e gli insediamenti saranno quindi tra il 30 maggio e il 18 giugno. gbiagi

