Da caserma a sede universitaria, da residenza nobiliare ad accademia musicale d’eccellenza: saranno il Campus Santa Monica e Palazzo Stauffer due dei protagonisti, nel weekend del 16 e 17 ottobre, delle Giornate Fai d’Autunno. L’ex monastero è tornato a risplendere, dopo anni di abbandono, come sede universitaria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mostrando alcuni inediti affreschi oltre alla straordinaria decorazione pittorica della ex chiesa.

Palazzo Stauffer, con il progetto Stauffer Center for Strings promosso dalla Fondazione e dall’Accademia Stauffer, da dimora nobiliare si prepara ad accogliere giovani talentuosi musicisti provenienti da tutto il mondo.

Ma non solo: sarà possibile anche una visita a Palazzo Affaitati, a pochi passi dal centro storico di Cremona, che sta attendendo un piano di recupero importante che possa valorizzare questa straordinaria dimora, già sede di importanti luoghi di cultura cittadini tra cui la Biblioteca Statale e una parte dei Musei Civici. Durante la manifestazione saranno visibili, eccezionalmente, i raffinati appartamenti di rappresentanza e, in esclusiva, i depositi della biblioteca.

Uscendo dalle mura cittadine, a Cella Dati, piccolo comune del cremonese, dopo un accurato restauro riacquista la corretta leggibilità la grande decorazione pittorica del salone d’onore di Villa Dati, capolavoro di Giovan Battista Natali e Giovanni Motta.

Per partecipare all’evento si consiglia la prenotazione online sul sito www.giornatefai.it a partire dal primo pomeriggio del 7 ottobre. Per qualsiasi informazione scrivere a cremona@delegazionefai.fondoambiente.it oppure chiamare al 3791656134 dal lunedì al venerdì h 17:30-19:30.

Per accedere ai luoghi è necessario essere in possesso di green pass o della documentazione necessaria indicata dalla normativa vigente in merito alle misure di contenimento della pandemia.

“Le Giornate Fai, sia di primavera che di autunno, rappresentano ormai un appuntamento molto importante e radicato per la riscoperta del patrimonio della nostra città” ha detto l’assessore Luca Burgazzi. “A tutti i volontari va il mio più grande ringraziamento per tutto il lavoro che svolgono nella nostra comunità, molti sono i progetti che ci vedono collaborare, segno di una comunità d’intenti rispetto alla tutela e alla riscoperta del nostro patrimonio. L’augurio è quello di poter continuare a lavorare insieme per arricchire sempre più la proposta culturale della nostra città”.

