L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona in collaborazione e con il patrocinio dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (Iapb), della Asst, del Comune e della Casa di Cura San Camillo di Cremona, per giovedì 14 ottobre, organizza un evento di prevenzione contro le malattie oculari.

Un’iniziativa promossa nell’ambito della Giornata Mondiale della Vista, indetta dall’Oms. Per l’occasione verranno offerti controlli oculistici gratuiti presso la Casa di Cura San Camillo (via Mantova 113, Cremona). Per effettuare la prenotazione (necessaria) è possibile contattare la struttura al numero 0372 567451, dal lunedì al venerdì (ore 9-14). Sempre il 14 ottobre verrà allestito un desk informativo, con distribuzione del materiale esplicativo sull’ importanza della prevenzione, in corso Campi, 46 (ore 9-17). Infine un incontro/momento informativo, con la presenza di un oculista, sarà trasmesso dall’emittente televisiva Cremona1.

