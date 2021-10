Si è riunita nei giorni scorsi la commissione toponomastica, con all’ordine del giorno la posa, nel viale degli artisti del cimitero, di sue nuovi busti: uno in ricordo dell’ultimo dei grandi scultori cremonesi, Giovanni Solci, deceduto lo scorso anno a 88 anni e l’altro in memoria di Walter Benzoni, attore, regista, anima della società filodrammatica cremonese, morto nel 2019 a 90 anni.

Durante la seduta c’è stato anche il riesame della richiesta di intitolazione di una via a Enrico Piccioni, fondatore del Corpo Vigili dell’ordine, come auspicato dai familiari. Ma, come precedentemente approvato, la posizione della commissione resta quella di apporre una targa ricordo.

La collocazione dei due busti è stata approvata non senza qualche discussione sul regolamento, che prevede un’attesa di 10 anni dalla morte degli artisti, un regolamento che per alcuni membri andrebbe rivisto. Un altro argomento “fuori sacco” è stato quello della nuova intitolazione di piazza Cadorna, una vicenda che va avanti da tempo e che divide la commissione. Da un lato qualcuno del centrosinistra vorrebbe ripristinare l’antico toponimo quello di Porta Po, in quanto Cadorna è considerato il responsabile del massacro di migliaia di uomini e per questo non può rappresentare un modello e un esempio da ricordare nella toponomastica della città. Una posizione meramente ideologica invece per il centrodestra, contrario al cambio del nome della piazza.

Silvia Galli

