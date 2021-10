L’edizione autunnale della Fiera del libro torna in presenza in Galleria 25 aprile, dal 15 ottobre al al 7 novembre 2021, con alcune interessanti novità. L’Amministrazione Comunale, insieme alle librerie indipendenti e agli ambulanti, con i loro banchi pieni di libri, forti di più di cinquant’anni d’esperienza, ripropongono presentazioni degli autori sia in presenza sia online, considerato il riscontro positivo avuto nelle scorse edizioni, seguite da moltissime persone, a corollario dell’esposizione libraria, per tutto il periodo della sua durata e anche dopo, sino al 5 dicembre.

Un programma particolarmente ricco, dal noir alla poesia, dal romanzo di formazione alla conoscenza di interessanti saggi. Sono trentotto gli incontri della rassegna, che vede protagonisti numerosi autori cremonesi che per sei settimane proporranno alla cittadinanza i loro lavori. Ad arricchire la manifestazione non mancheranno autori importanti e conosciuti non solo a livello nazionale e che hanno vinto importanti premi

letterari. Tra questi Mariapia Veladiano con il suo Adesso che sei qui, un romanzo che conduce il lettore nel mondo delle malattie croniche, in questo caso l’Alzaheimer, una storia di tenerezza e solidarietà. E poi Valerio

Varesi che continuerà la saga del commissario Soneri con il recente Reo confesso, un autore tra i più conosciuti e letti nella nostra città. Sarà per la prima volta a Cremona lo scrittore e poeta iracheno Younis Tawfik che con La sponda oltre l’oceano intratterrà i presenti sul problema dell’immigrazione.

Da segnalare il giornalista Gian Stefano Spoto, inviato speciale in Medio Oriente, che parlerà del conflitto in quella zona strategica attraverso le pagine del suo Deserto Bianco. Per gli amanti di Leonardo Sciascia da segnalare la presenza del nipote, Vito Catalano (la mamma è una delle due figlie dello scrittore siciliano), curatore della Fondazione e della casa museo Leonardo Sciascia che porterà i partecipanti attraverso i misteri di Racalmuto.

Gli incontri in presenza, che si svolgeranno nel rispetto della vigente normativa anti COVID, saranno registrati e trasmessi in differita sul canale Facebook della Fiera del Libro.

Le presentazioni, che si terranno per la maggior parte nella Sala Eventi di SpazioComune (piazza Stradivari, 7) e quindi in altre sedi che verranno in ogni caso comunicate sul sito del Comune e sulla pagina FB della Fiera,

saranno a cura del critico letterario Claudio Ardigò, dei poeti Vincenzo Montuori e Monica Zanon, mentre le letture saranno a cura di Emi Mori e Mario Carotti.

Programma

Venerdì 15 ottobre ore 17,30

Paola Bertoletti, Meno di due mesi – Avrà Books Narrativa

Francesco Puerari, Dieta ricca e dieta povera – Editoriale Sometti

Sabato 16 ottobre ore 17,30

Paola Azzoni, La Piccola – Gilgamesh Edizioni

Gabriella Raimondi, L’ultimo arcobaleno – Place Book

Domenica 17 ottobre ore 17,30

Elena Mora, Una stella in più – CSA Editrice

Ilde Bottoli, Lager Europa – Cremona Produce

Venerdì 22 ottobre ore 17,30

Lucia Zanotti, Il grande viaggio, Mille battute edizioni

Roberto Fiorentini, Viaggio sentimentale nella Cremona dei desideri –

Cremonalibri

Sabato 23 ottobre ore 17,30

Duilio Parietti, Io è morto un diario rosso piombo – 96 rue de La Fontaine

Edizioni

Gabriele Formenti, Noir Metropolitano – Porto Seguro Edizioni

Domenica 24 ottobre ore 17,30

Younis Tawfik, La sponda oltre l’inferno – Oligo Edizioni.

Venerdì 29 ottobre ore 17,30

Luisa Trimarchi, Versi della dimenticanza – Transeuropa, nuova poetica

Emanuela Botti, ImmorTale – La vita Felice edizioni

Sabato 30 ottobre ore 17,30

Stefania Suvero, La Lalla – Le mezzelane casa editrice

Fernando Cirillo, Il sentiero per il Lago Alto – Albatros Edizioni

Domenica 31 ore 17,30

Mariapia Veladiano, Adesso che sei qui – Guanda Edizioni

Lunedì 1 novembre ore 17,30

Vito Catalano, Il Conte di Racalmuto – Valecchi Firenze

Simone Fappanni, Il violino nell’arte pittorica – Libritalia Edizioni

Venerdì 5 novembre ore 17,30

Danilo Sacco, Siamo tutti complottisti? – I libri di Emil Edizioni.

Ivan Foina, L’innovazione è come l’amore – Top Player Edizioni.

Sabato 6 novembre ore 17,30

Teresa Mariniello, Se così deve essere – Nulla Die Edizioni.

Luigi Mascheroni, Libri. Non danno la felicità (tanto meno a chi non li legge)

– Oligo Edizioni

Domenica 7 novembre ore 17,30

Valerio Varesi, Reo Confesso – Mondadori

Sabato 13 novembre. Presentazione Online

Mimma Leone, Baruch Spinoza. Il passo del clandestino – Graphofeel

Edizioni

Sabato 20 novembre. Presentazione Online

Andrea Friggeri e Alessandro Bassi, Klaus – Graphofeel Edizioni

Venerdì 26 novembre ore 17,30

Annalisa Molaschi, Vestita di buio – Golem Edizioni

Christian Pizzati, Campi Grigi Fiori Rossi – Acar Edizioni

Accompagnamento musicale Cristian Mondini

Sabato 27 novembre ore 17,30

Valentina Colombani, Punisse – Il Galleggiante Edizioni

Gian Stefano Spoto, Deserto Bianco – Graphofeel Edizioni

Domenica 28 novembre ore 17,30

Matteo “Belgio” Belgiovine, L’arte del coraggio – We Edizioni

Marco Paracchini, Omicidio sotto la cupola – Babi Editore

Venerdì 3 dicembre ore 17,30

Michele Cremonini Bianchi, La logica del gatto – Il Rio edizioni

Marco Marcuzzi, Mistero Nero a Castelveccana – Macchione Edizioni

Sabato 4 dicembre ore 17,30

Moka, Vuoti d’aria – Mezzelane Casa Editrice

Ilaria Biondi, Il silenzio degli alberi – Mezzelane Casa Editrice

Claudia Franchina, Cenere Organza – Eretica Edizioni

Domenica 5 dicembre ore 17,30

Anna Rollando, Applaudire con i piedi n.3 – Graphofeel Edizioni

Roberta Biagiarelli e Luigi Ottani, Shooting in Sarajevo – Bee Edizioni

