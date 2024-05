Giornata speciale per l’Associazione Accendi il buio, associazione a sostegno di persone con autismo che domenica 19 maggio vivrà un’esperienza in barca. È in programma “Navigare in barca a vela al centro velico“, una giornata per consentire ai ragazzi e alle loro famiglie un momento di svago.

L’evento, che prenderà il via alle 9:45, coinvolgerà circa 120 persone che, indossati i giubbotti di salvataggio, saliranno in barca con gli istruttori che li guideranno nelle acque del porto.

Un momento intenso, dal grande valore, poiché la vela diventa sinonimo di silenzio e di pace. Con il suo movimento lento e costante consentirà ai ragazzi di concentrarsi sulla natura e il rumore dell’acqua.

“Abbiamo lavorato tanto per preparare i nostri ragazzi che affrontano l’esperienza per il terzo anno – spiga Simone Pegorini presidente di Accendi il buio – abbiamo creato un vademecum visivo che possa fare da guida ai nostri ragazzi, con tutti i momenti che vivremo insieme in modo che possano essere preparati. Il momento più delicato sarà quello in cui indosseranno il giubbotto di salvataggio”

Terminata l’esperienza in barca è in programma un pranzo all’aperto tutti insieme e un ritorno in barca con gli istruttori anche nel pomeriggio.

