Prosegue il riordino della viabilità nella zona di via Bissolati, dopo l’introduzione della corsia ciclabile controsenso di via santa Tecla e la pedonalizzazione di via Aldo Protti. Questa mattina è iniziata l’installazione delle transenne per la protezione del marciapiede che fiancheggia il campus di santa Monica: saranno oltre trenta, nei poco più di 100 metri che separano il parcheggio S.Tecla e Via dei Mille, mentre sul lato opposto entrerà in vigore a breve il divieto di sosta, già segnalato dai nuovi cartelli. Dunque prende forma il senso unico sperimentale che l’assessore alla Mobilità Simona Pasquali aveva comunicato qualche settimana fa in Giunta, con l’intenzione di incentivare la mobilità leggera in una zona sempre più frequentata dopo decenni di abbandono degli ex monasteri.

Da ieri è sospesa la circolazione auto nel tratto dove si stanno svolgendo i lavori, quindi divieto di accesso in via Bissolati da piazza 24 Maggio (angolo con istituto Einaudi) e da via dei Mille.

La sperimentazione, pare di capire, avrà durata fino al prossimo gennaio e le cose potrebbero cambiare a seconda delle criticità che emergeranno. Per il momento già da ieri si sono levate le proteste delle due attività commerciali in zona, l’osteria la Bissola e la farmacia Galli, i cui titolari affermano di non esere stati avvisati.

Non solo via Bissolati: è in corso infatti il rinnovo della segnaletica lungo tutta via Grado, dove si stanno ridisegnando gli attraversamenti pedonali, le aree sosta bus e le righe di mezzeria.

© Riproduzione riservata