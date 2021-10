Incidente questa sera in tangenziale. Lo scontro, che ha provocato lunghe code, è avvenuto poco prima delle 18.30 sul cavalcavia di via Brescia, ed ha coinvolto tre auto. Coinvolte tre persone, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Sul posto, oltre ai soccorsi, i carabinieri che accerteranno la dinamica dei fatti.

