“Cosa bolle in pentola”, la trasmissione del lunedì sera della giornalista Silvia Galli su Cremona1, è approdata al Bontà, in collaborazione con Cremona Fiere. Nella seconda giornata della manifestazione è stato allestito uno show cooking: ospiti Umberto, Matteo e Bryan del Sales Lido Ariston di Brancere. Protagonista un piatto tipico cremonese che si mangia proprio in questi giorni: i “fasulin de l’uc cun le cudeghe” e una spuma di torrone.

