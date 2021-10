Grande partecipazione – circa 150 i presenti – al presidio organizzato questa mattina davanti all’ospedale dalle categorie sindacali del Pubblico Impiego, di Cgil, Cisl, Uil e dal Nursing Up, contro l’indebolimento della Sanità Pubblica in generale sul territorio cremonese e in particolare nell’Asst di Cremona.

Motivo scatenante della mobiltazione, la decisione della direzione ospedaliera di non procedere ad assunzioni di operatori sanitari in scadenza a fine anno (Oss) ma di appaltare questo servizio fondamentale di assistenza ai malati ad una cooperativa esterna. A nulla finora è valso lo stato di agitazione e l’incontro in prefettura tra le rappresentanze sindacali e la delegazione aziendale. Il timore dei lavoratori è ch questa esternalizzazione di una parte “core” dell’ospedale faccia da apripista per altre forme di ricorso a forse esterne.

Oltre ai lavoratori presenti molti rappresentanti delle istituzioni, tra i quali i sindaci Gianluca Galimberti, Michel Marchi, Roberto Mariani e il consigliere regionale Matteo Piloni, oltre alla bandiere di Pd, Sinistra, Rifondazione Comunista.

© Riproduzione riservata