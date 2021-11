E’ stata ritrovata Alessandra Spotti, la 15enne cremonese di cui da una settimana mancava da casa e di cui non si avevano più notizie. La ragazza era in compagnia di un ragazzo di 18 anni. La squadra mobile di Cremona li ha torvati in stazione a Torino. Il ragazzo ha chiesto in prestito un telefono e ha chiamato un suo amico perché non avevano più soldi e grazie a questo gli agenti sono riusciti a rintracciarli.

Diverse pattuglie della squadra Mobile si sono quindi recate sul posto nell mattinata di oggi, lunedì 1 novembre, in stazione Porta Nuova, e ora li stanno riportando a casa. Alessandra e il 18enne stati diversi giorni a Milano, per poi spostarsi a Genova e infine a Torino, probabilmente dormendo all’addiaccio. Nonostante questo i due ragazzi sono in buone condizioni fisiche. La ragazza sarà sentita in Questura nel pomeriggio insieme alla mamma.

