Covid oggi Polonia, oltre 10.400 contagi in un giorno

La Polonia ha registrato più di 10.400 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, con un aumento del 24 per cento rispetto alla scorsa settimana. Lo ha affermato il portavoce del governo Piotr Muller a Radio Plus, dicendo che “purtroppo oggi sono state segnalate oltre 10.400 infezioni, oltre il 24 per cento in più rispetto alla scorsa settimana”. L’ultima volta che in Polonia si sono registrati più di diecimila contagi in un giorno è stato alla fine di aprile.