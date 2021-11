Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariplo ha approvato la concessione di tre contributi a favore del territorio di Cremona per un totale di 49mila euro. Occupabilità, giovani, laboratori teatrale e musicali nelle scuole, i temi chiave.

In particolare, il bando Laiv si prefigge di raggiungere l’obiettivo strategico di Fondazione Cariplo di nuove forme della partecipazione culturale sostenendo l’esperienza laboratoriale, teatrale e musicale, attuando nuove soluzioni e strategie e promuovendo la realizzazione di laboratori su tutto il territorio. Si sono aggiudicati il contributo l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” con il progetto Libertà è partecipazione; e l’istituto Magistrale Statale Sofonisba Anguissola con il progetto GENERazione AtTIVA.

E’ andato al progetto Digital Green Lab: ATR_FTIR dell’Istituto Galilei di Crema invece il contributo previsto dal bando DigitarSI che si pone l’obiettivo, a medio termine, di aumentare le competenze dei futuri diplomati degli Istituti tecnici ad indirizzo tecnologico nelle discipline STEM, grazie al miglioramento della qualità della didattica, anche nei laboratori scolastici.

“C’è di che essere orgogliosi nel vedere che le organizzazioni che operano sul nostro territorio sanno cogliere le opportunità di sostegno ai loro progetti offerte da Fondazione Cariplo – ha detto Franco Verdi, membro cremonese della Commissione Centrale di Beneficenza Fondazione Cariplo – Soprattutto quando le iniziative si rivolgono ai giovani, e al potenziamento delle loro competenze, con uno sguardo verso il futuro a cui dobbiamo continuare a guardare con speranza. Certo non possiamo accontentarci di stare a guardare, ma agire insieme agli enti non profit e alle istituzioni per rendere concrete iniziative che possono cambiare o migliorare il contesto nelle nostre comunità locali”

