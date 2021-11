Da inizio mese la provincia cremonese è stata invasa da un hashtag: #WeDriveCremona: un assaggio di una nuova avventura in casa Carmeli.

A lanciare l’hashtag infatti è stata Gruppo Carmeli, storica concessionaria di Brescia e Bergamo, in occasione dell’apertura di una nuova sede, la settima in territorio lombardo, a segnare un processo di espansione consolidato e in continua crescita, che ha portato all’apertura di ben due nuove sedi nel corso del 2021.

La più recente è quella di Cremona: ora in via Milano 18 la gentile clientela potrà ritrovare le migliori offerte per i marchi Ufficiali Renault, Dacia, Nissan, oltre alle numerose occasioni dell’Outlet Multimarca.

Cremona aprirà nuovi posti di lavoro ed inserimenti trasversali all’interno del team Carmeli, con una particolare attenzione al personale proveniente dalla provincia cremonese.

Non da meno sono le attività relative ai servizi di post-vendita e assistenza: uno spazio dedicato con un’officina strutturata, un centro revisioni all’avanguardia e un magazzino ricambi e accessori originali sempre a disposizione del cliente.

Paolo Carmeli, Amministratore Delegato, ha così commentato la novità:

«Nonostante il mercato dell’automotive stia attraversando un momento complicato, noi di Gruppo Carmeli abbiamo deciso, come primo passo, di cogliere tutte le opportunità che esso offriva acquisendo nuovi territori e implementando altre evoluzioni che vi sveleremo prossimamente. Siamo contenti e orgogliosi di poter accogliere nella nostra famiglia di guidatori felici anche gli abitanti di Cremona e provincial!»

Concessionaria ufficiale dei marchi Renault, Dacia, Nissan oltre che officina autorizzata anche per i brand Mercedes e Smart, Gruppo Carmeli presenta sette showroom nelle province di Brescia, Bergamo e Cremona.

Da Gruppo Carmeli puoi trovare tutte le marche e i modelli che vuoi: auto nuove e usate e a km zero con meno di 12 mesi di vita, veicoli commerciali da personalizzare secondo tutte le soluzioni di noleggio a lungo termine in grado di soddisfare ogni esigenza e gusto dei propri clienti.

Per maggiori informazioni: www.gruppocarmeli.com

© Riproduzione riservata