Covid oggi Germania, mobilitati 12mila soldati

La Germania si prepara a mobilitare 12mila soldati per venire in aiuto dei servizi sanitari a fronte della nuova ondata di Covid. A riferirne è Der Spiegel precisando che i militari verranno mobilitati entro Natale. Tra i compiti che verranno loro assegnati, quello di rifornire di terze dosi di vaccino e di test le case di riposo e gli ospedali. Al momento i militari mobilitati sono 630.

Da oggi tornano i test gratuiti per il Coronavirus in Germania, dopo la ripresa dei contagi. Il Robert Koch Institute (Rki) ha riferito oggi di avere registrato 45.081 nuovi casi di Covid-19. Nel Paese sono anche stati registrati 228 nuovi decessi, in crescita rispetto ai 142 di sabato scorso.