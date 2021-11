Il meteo regge in mattinata e la seconda giornata di festa del torrone regala alla città una discreta folla che si aggira tra gli stand dei dolci e le tante attrazioni della manifestazione. In piazza del Comune gli artigiani di Sperlari stanno ultimando la maxi costruzione di torrone che quest’anno rappresenta un abbraccio. Alle 12,15 nel padiglione allestito in piazza Roma verrà assegnato il premio Bontà all’associazione Donatori del tempo Libero mentre alle 14 la campionessa italiana under 18 di scacchi, Melissa Maione, sfiderà tutti i volontari del pubblico che vorranno partecipare. Per l’occasione è stata realizzata una scultura di torrone rappresentante una scacchiera dove ogni singolo pezzo è stato realizzato con i dolci.

Il pomeriggio continua alle 15 con l’assegnazione del premio Ambasciatore del gusto ad Andrea Tortora (PalaTorrone di piazza Roma) e sotto la loggia dei Militi dimostrazione live di come nasce il torrone in compagnia di Francesca Ferragni.

Per tutta la giornata continuano tour turistici guidati in vari itinerari della città.

Programma completo su: DOMENICA 14 NOVEMBRE | Festadeltorrone

