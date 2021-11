Genitori, nonni e zii a lezione di comunicazione digitale non ostile. Proseguono gli appuntamenti del progetto Il Tempo ritrovato, organizzato dal Comune di Cremona e dagli istituti comprensivi cittadini, con capofila l’Istituto comprensivo Cinque, per ridare alla scuola il proprio valore di luogo privilegiato della formazione della persona e per supportare la comunità educante nel post-emergenza.

Sul ‘tempo del digitale’, questa volta interviene l’Associazione no-profit Parole O_Stili, nata a Trieste nel 2016 con l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti della rete a scegliere parole positive. “Le parole – spiegano da Parole O_Stili – commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontanano. In Rete, spesso l’aggressività domina tra tweet, post, status e stories. È vero che i social media sono luoghi virtuali, ma è vero che le persone che vi si incontrano sono reali, e che le conseguenze sono reali. Per questo oggi, specie in Rete, dobbiamo stare attenti a come usiamo le parole”.

Sono due gli incontri proposti (on-line e gratuiti): giovedì 18 novembre alle ore 18.30 per genitori, zii e nonni che hanno bambini nella scuola infanzia e nella scuola primaria, e giovedì 25 novembre alle ore 18.30 dedicato alle famiglie dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

“L’obiettivo di questi incontri – dicono da Parole O_Stili – è aiutare gli adulti ad imparare i principi di base di una cultura digitale volta ad instaurare un dialogo “non ostile” e a comprendere il mondo online in cui vivono i bambini e ragazzi”. Verranno approfonditi: il contesto digitale, le relazioni online, il Manifesto della comunicazione non ostile come bussola per figli e nipoti digitali.

Durante gli incontri intervengono Barbara Laura Alaimo, pedagogista e formatrice dell’Academy di Parole O_Stili, e Davide Nonino, creator di contenuti online. Si aggiungono due ambassador di Parole O_Stili: per l’appuntamento dedicato ad infanzia e primaria c’è Maria Papale, esperta di comunicazione digitale, per quello dedicato alla scuola secondaria di primo grado Stefania Delli Colli, docente universitaria e formatrice nell’ambito della digital communication.

Per partecipare è necessario compilare i form ai seguenti link:

– per giovedì 18 novembre ore 18.30/20 (Scuola Infanzia e Scuola Primaria): https://forms.gle/e9iA55KPu1uD778v8

– per giovedì 25 novembre ore 18.30/20 (Scuola Secondaria di primo grado): https://forms.gle/8EBEMbHYdCjX48vf7

© Riproduzione riservata