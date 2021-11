Covid Russia oggi, contagi in calo: è la prima volta da settimane

Contagi Covid in calo in Russia per la prima volta da settimane. Il numero di nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore è stato di 36.818, l’incremento più basso dallo scorso 27 ottobre. Il numero di decessi rimane molto alto a 1.240 (ieri c’erano stati 1.211 morti). L’incidenza dei contagi registrata la scorsa settimana ha per la prima volta in 2 mesi segnalato una inversione dell’epidemia e un calo rispetto alla settimana precedente, ha reso noto ieri la direttrice dell’Agenzia per il controllo della protezione dei diritti dei consumatori e della salute, Anna Popova.