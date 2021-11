Welfare, Martucci (Italgas): “Buon programma aziendale va incontro a esigenze familiari”

“Un buon programma di welfare per i dipendenti deve andare incontro alle esigenze familiari, per questo abbiamo fatto una survey cercando di capire i bisogni dei dipendenti. Uno dei temi è stato quello dell’assistenza agli anziani e noi abbiamo siglato una serie di convenzioni a livello territoriale per dare una mano in questo senso”. A dirlo Maurizio Martucci, head of organization, quality & hr digital transformation Italgas, partecipando al digital talk di apertura Forum risorse umane 2021 ‘Welfare reloaded: il benessere di un’impresa passa per il benessere delle persone’.

“Le persone – spiega – rispondono e vogliono lavorare e ciò richiede un cambio di passo dal punto di vista della formazione”.

“Quando è arrivata la pandemia – sottolinea Martucci – abbiamo esteso alcune pratiche di welfare già esistenti. La nostra fortuna è stata quella di avere un management che già ci aveva introdotto in un cammino di digitalizzazione”.