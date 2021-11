Stato emergenza e proroga, Patuanelli: “Discussione prossima settimana”

Sullo proroga dello stato d’emergenza Covid in Italia si inizierà a parlare dalla prossima settimana. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, a margine del Forum di Coldiretti. “Non abbiamo parlato nel Cdm di possibili restrizioni per i non vaccinati – ha infatti spiegato il ministro -, ma la prossima settimana penso che inizieremo a parlare anche della proroga dello stato di emergenza, oltre che a valutare una situazione che evolve quotidianamente e va affrontata come sempre con un principio massimo di precauzione, con norme adeguate e proporzionate al momento in cui l’epidemia si trova”.

In merito alla proposta dei presidenti delle Regioni, che chiedono maggiori restrizioni per i non vaccinati, il ministro afferma che “va valutato nel principio della massima precauzione, ogni norma deve essere adeguata alla pandemia, non sono aprioristicamente né a favore né contro nessun tipo di provvedimento, va fatta una valutazione scientifica, medica con il Cts e tutte le componenti dello stato si devono mettere intorno ad un tavolo e decidere le norme che vanno fatte e nel momento in cui sono necessarie”.

“Io credo che più che salvare il Natale – ha detto rispondendo a una domanda – dobbiamo salvare le vite delle persone ma certamente non possiamo permetterci di fermare l’economia in un momento in cui sta andando bene, sta crescendo, ormai è evidente che non si tratta di un rimbalzo ma di una crescita che si sta trasformando in una crescita strutturale”.