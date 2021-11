F1 Gp Qatar, Hamilton vince e Verstappen secondo: Mondiale si infiamma

Lewis Hamilton vince il Gp del Qatar davanti a Max Verstappen. Il pilota inglese della Mercedes – settima vittoria stagionale, la 102esima in carriera – nel Mondiale 2021 si porta a soli 8 punti dal driver olandese della Red Bull, leader a 2 gare dalla fine del campionato.

Hamilton domina la corsa partendo dalla pole position e conducendo la gara per tutti e 57 i giri. Verstappen, partito dalla settima posizione dopo una sanzione, si piazza al secondo posto precedendo la Alpine di Fernando Alonso.

LA GARA – Partenza da manuale per Hamilton che mantiene la prima posizione in griglia prendendo subito il comando della gara, alle sue spalle Alonso su Alpine è bravo a ‘bruciare’ l’Alpha Tauri di Gasly salendo in seconda posizione. Ottimo avvio di Verstappen, che passa subito dalla settima alla quarta piazza. Partenza da dimenticare per Bottas, il finlandese della Mercedes è 11esimo.

Grande rimonta di Verstappen che nell’arco di 4 giri supera Gasly e Alonso e al quinto giro è subito secondo a 3”9 da Hamilton. Più indietro le Ferrari con Sainz settimo, 12esimo Leclerc. Al decimo giro Hamilton conduce con 5”3 su Verstappen, terzo Alonso seguito da Gasly e Norris, sesta la Red Bull di Perez, settimo Ocon, ottava la ‘rossa’ di Carlos Sainz, nono Bottas. –

Al 18esimo giro Verstappen subito ai box per montare la gomma bianca, l’olandese rientra davanti ad Alonso sempre in seconda posizione, ora il vantaggio di Hamilton è di 34 secondi. Immediata contromossa del 7 volte iridato, stessa gomma e distacco da Verstappen di 10 secondi. Hamilton fa subito registrare il miglior tempo, 1’27”1.

Ha intanto guadagnato posizioni l’altra Mercedes, quella di Bottas, risalita in quarta posizione. Ai box Alonso, gomma bianca, anche per lo spagnolo che rientra ottavo perdendo 5 posizioni. Botta e risposta a distanza Hamilton-Bottas per il giro veloce che vale un punto addizionale.

Hamilton guida a metà gara, con 6”6 su Verstappen. Colpo di scena al 34esimo giro, foratura per Bottas che rientra ai box. La terza posizione è ora di Perez, 14esimo Bottas. A 20 giri dalla fine il distacco di Hamilton su Verstappen sale a 8”4.

Al 42esimo giro cambio gomme per Verstappen che monta una gomma gialla nel tentativo di recuperare il gap sulla Mercedes. Cambio anche per Perez che da terzo rientra quinto dietro ad Alonso e Norris. Cambia anche Hamilton che rientra con un margine di 9”7 sull’olandese. Recupera posizioni Perez che dopo un gomma contro gomma con Ocon guadagna la quinta piazza e mette nel mirino Norris e Alonso. Pit-stop per Norris che rientra undicesimo. Si ritira intanto Bottas poer problemi alla sua monoposto.

Quando mancano 5 giri alla fine, Hamilton ha quasi 10 secondi di vantaggio sulla Red Bull, più indietro Alonso che ha 8 secondi su Perez. Diverse le forature in prossimità dei cordoli, dai box arrivano raccomandazioni ai piloti di non rischiare. Si ferma Latifi, entra in pista la virtual safety car. Ai box Vertappen a due giri dalla fine che monta gomma soft per assicurarsi il giro veloce che gli permette di mantenere 8 punti di vantaggio in classifica sul pilota della Mercedes. Non succede più nulla, trionfa Hamilton davanti a Verstappen e Alonso, quarta la Red Bull di Sergio Perez. Settima e ottava la Ferrari con Sainz e Leclerc.