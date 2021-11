La nuova ondata di Covid in Europa porta i Governi a prendere provvedimenti più restrittivi nei confronti di chi non è vaccinato e a rafforzare lo strumento del green pass. Per Confindustria si deve arrivare all’obbligo vaccinale, come spiega il presidente cremonese Stefano Allegri: “La nostra posizione è quella di mettere al centro la sicurezza delle persone. A oggi lo strumento del green pass obbligatorio per recarsi sul posto di lavoro ha funzionato e ha dato buoni risultati. Ora i Paesi a noi confinanti stanno vivendo una situazione molto difficile, per cui dobbiamo fare qualcosa in più. L’obbligo vaccinale è un percorso da valutare e intraprendere, come quello di un ‘super green pass’. Non possiamo permetterci un nuovo lockdown a causa di chi non si è vaccinato”.

© Riproduzione riservata