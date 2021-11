Con l’arrivo del “Super Green Pass” cambiano le norme anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Si potrà salire sui mezzi di trasporto pubblici, infatti, solo se in possesso almeno con un tampone negativo (molecolare o antigienico), come già per i treni ad alta velocità e gli aerei. Non è chiaro però a chi saranno affidati i controlli: non è escluso che possano salire a bordo agenti delle Forze dell’Ordine per effettuarli.

Servizio di Giovanni Palisto

