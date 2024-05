La scomparsa del Direttore Generale della Pergolettese Cesare Fogliazza ha lasciato un grande vuoto nel mondo del calcio. Abbiamo raccolto alcune testimonianza di quanti lo stanno ricordando in queste ore.

Alle 16 di venerdì 17 maggio sarà aperta la camera ardente allestita in via Capergnanica 3/B a Crema, i funerali si terranno domenica 19 maggio alle 16 nella chiesa della Beata Vergine a Roggione di Pizzighettone.

Tra i tanti a ricordarlo anche l’allenatore ed ex calciatore Stefano Lucchini, proprio Fogliazza è stato uno dei primi a dargli fiducia prima in campo poi in panchina: “Per me è stato più di un dirigente sportivo, è stato il mio padre calcistico. Una persona che ho conosciuto tantissimi anni fa, è stato il primo a credere in me portandomi a Pizzighettone”. Un rapporto di stima e amicizia, tra i due, che è andato avanti per anni: “Mi ha seguito nell’arco della mia carriera con tantissimi consigli e dopo qualche anno nel settore giovanile mi ha dato una possibilità importante dandomi fiducia anche come allenatore. Si è sempre dimostrato una persona di grande cuore con tutti, il calcio e la vita in generale perdono un uomo speciale”.

Anche l’allenatore Roberto Venturato che lui lancio nelle giovanili del Pizzi con cui conquisto diverse promozioni dalla D alla C1, sfiorando anche la serie B, “mi ha sempre colpito il suo entusiasmo verso la vita e la carica contagiosa con cui affrontava qualsiasi situazione – racconta – ho finito di giocare a Pizzighettone, allenato nel settore giovanile creando anche la scuola calcio, passando poi dalla Juniores alla prima squadra, è stata una palestra che mi ha consentito di capire che mi piaceva fare l’allenatore e che potevo farlo. Oltre alla collaborazione è nata un’amicizia, l’ho conosciuto che giocavo ancora a calcio, per me è stata una persona che mi ha accompagnato in oltre quarant’anni della mia vita e ha dato tanto a me e al calcio in generale, soprattutto a livello provinciale, con lui e la sua famiglia c’era e c’è un rapporto particolare, l’ho incontrato l’ultima volta lunedì scorso e sono contento di aver trascorso qualche ora con lui”.

Il sindaco di Crema Fabio Bergamaschi, ha affidato ai social il suo ricordo commosso “Sono il Sindaco della tua città, la città dove hai deciso di trasferire la tua attività sportiva, dopo la favola di Pizzighettone. La città che hai subito amato, tanto, tantissimo, quanto il nostro Pergo, quando hai deciso di venirvi ad abitare. La città che oggi forse da me si aspetta un ricordo istituzionale del Direttore Generale della Pergolettese. Ma che si aspetta qualcosa che non posso dare. Sono parole che non posso pronunciare, non ne sono capace. E credo che tu nemmeno le vorresti sentire. Perchè non posso che rimanere “Fabietto”, sempre, ai tuoi occhi, come mi chiamavi con quel tuo modo semplice di manifestare affetto. E tu, per me, sarai sempre e solo Cesare. L’unico Cesare. Il nostro grandissimo Cesare, che abbiamo amato, ammirato, stimato con l’intensità che si riserva solo alle persone speciali. Speciali davvero”.

Anche il consigliere regionale Matteo Piloni ha voluto ricordare il dg del Pergo Cesare Fogliazza: “Crema deve molto a Cesare Fogliazza. Grazie a lui la gloriosa storia del Pergocrema è stata rilanciata attraverso la società Pergolettese, ottenendo risultati importanti. Un uomo di sport, ma soprattutto un uomo generoso che curava i “suoi” campi con una cura e un’attenzione straordinarie, e che non ha mai fatto mancare il suo supporto quando ce n’era bisogno. Sempre in silenzio, ben lontano dalle sensazionalità dei nostri tempi. Alla moglie, ai famigliari, alla società e a tutti i tifosi le mie più sentite condoglianze e il ringraziamento per tutto quanto fatto”.

