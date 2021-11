Sull’esempio di Milano, anche a Bergamo da sabato 27 novembre sarà ripristinato l’obbligo della mascherina all’aperto nei luoghi dello shopping natalizio. Domani, venerdì 26 novembre, in Prefettura a Cremona si terrà un incontro per discutere nuove misure di contrasto al Covid e all’aumentare dei casi. Sembra essere probabile che la misura della mascherina in centro storico possa essere introdotta anche a Cremona, anche se, in attesa del vertice, al momento il sindaco Gianluca Galimberti non si esprime a riguardo. Il primo cittadino di Crema, Stefania Bonaldi, invece, chiarisce: “L’obbligo della mascherina già all’aperto laddove sussistano assembramenti è già prevista da un’ordinanza del ministro della Salute, quindi sarei più orientata a rafforzare nella comunicazione questa indicazione senza utilizzare lo strumento dell’ordinanza”.

