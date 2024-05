– La Provincia di Cremona ha pubblicato un bando di gara per “Lavori di potenziamento dei piani viabili, messa a norma della segnaletica stradale e delle barriere di sicurezza e prestazioni di ordinaria manutenzione lungo le strade provinciali”. Si tratta di un accordo quadro per il periodo 2024-2027 con unico operatore, da individuare con procedura aperta a rilevanza comunitaria.

Nello Specifico, si legge nel bando, l’oggetto dell’appalto “consiste nell’esecuzione di tutti gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dei tratti di strada interessati, attraverso azioni molteplici che riguardano la manutenzione straordinaria, ordinaria e la messa a norma della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, della segnaletica orizzontale e dei dispositivi di ritenuta stradale delle strade e delle piste ciclabili provinciali”, per una descrizione dei quali si rimanda agli elaborati progettuali.

L’accordo quadro quadriennale ha un importo complessivo di 17.400.000,00 euro, rapportato alle risorse della Provincia di Cremona già disponibili e derivanti da finanziamenti regionali e ministeriali. L’aggiudicatario dell’accordo quadro sarà poi assegnatario nel corso dei quattro anni di singoli contratti applicativi sulla base dei progetti esecutivi che di anno in anno verranno approvati dall’amministrazione.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 30 maggio 2024, a cui seguiranno le attività amministrative per l’affidamento dell’accordo. I contratti per il 2024 saranno di un importo pari a euro 4.060.000 euro.

La Provincia ha recentemente approvato un piano generale delle necessità manutentive stradali che prevederebbe un investimento di oltre 50 milioni di euro per una completa sistemazione delle strade e pertanto si rappresenta come le risorse disponibili siano del tutto insufficienti per garantire una manutenzione adeguata.

© Riproduzione riservata