Paolo Borzacchiello sarà il protagonista del prossimo appuntamento con “Storie d’impresa”, la serie di incontri con imprenditori promossa dal gruppo giovani dell’Associazione Industriali di Cremona. L’incontro si svolgerà il prossimo 30 novembre alle 17,30 nell’auditorium del Museo del Violino, con la presentazione del libro “Basta dirlo”.

Per partecipare, scrivere a ggi@assind.cr.it

Fra i massimi esperti di intelligenza linguistica applicata al business, Paolo Borzacchiello da oltre quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le interazioni umane e in particolare modo il linguaggio. È tra i più quotati trainer e speaker nel mondo della comunicazione efficace e della vendita ed è il direttore di HCE University.

Ogni anno forma migliaia di persone in aula e segue aziende, imprenditori e manager in tutto il mondo. Dopo studi, ricerche e approfondimenti, e oltre quindici anni di esperienza diretta sul campo, ha creato HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia il modo in cui gli esseri umani comunicano, pensano e interagiscono, e ne decodifica gli schemi e i processi per poterli modificare o replicare.

E’ inoltre il co-founder di Upgrade Your Brain, la prima community social dedicata alla divulgazione gratuita di strumenti per migliorare la propria vita privata e professionale tramite semplici azioni basate su principi neuroscientifici.

