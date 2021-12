E’ finito in carcere per stalking un 35enne pakistano residente a Cremona, accusato di perseguitare una donna conosciuta poco dopo essere giunto in città. Luomo è stato preso proprio mentre, per l’ultima volta, cercava di avvicinarsi a lei. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è scattata la misura della custodia cautelare in carcere.

L’uomo, dopo essere giunto in città, aveva infatti iniziato a perseguitarla in modo ossessivo, inviandole ogni giorno centinaia di messaggi e di video, al punto dallo spingerla a denunciarlo. Non è bastato però a fermare la foga del 35enne, che nonostante il divieto di avvicinamento ha continuato a perseguitare la donna. Un incubo che andava avanti dalla scorsa estate.

Dopo l’avvistamento, il 25 novembre, sono scattate le ricerche: grazie a un’azione congiunta realizzata dal Nucleo Volanti e dalla Squadra Mobile della Questura, gli agenti sono riusciti a rintracciarlo ed eseguire la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura emessa dall’Autorità Giudiziaria a metà luglio ma che non era stato possibile eseguire sino ad oggi, atteso che il soggetto aveva fatto perdere ogni traccia di sé.

Lunedì mattina il pakistano avrebbe dovuto rendere interrogatorio innanzi al Gip, ma nel nel tardo pomeriggio di domenica è tornato ad appostarsi fuori dall’appartamento della persona offesa, guardando insistentemente all’interno. E’ stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’uomo è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante a circa un centinaio di metri dall’abitazione vittima.

Questo ha creato i presupposti, come previsto dalla normativa di ottobre 2021 in materia di violazione del disposto di cui all’art. 387-bis c.p.p., per l’arresto dell’uomo e al suo successivo accompagnamento presso il Carcere di Cremona.

