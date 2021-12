Sono ben 771 i positivi in provincia di Cremona, con un indice di positività del 12,8% a livello regionale. Questi i dati diramati da Regione Lombardia. Cifre elevate, ma che rispecchiano anche un numero di tamponi davvero impressionante, a fronte del fatto che in vista delle feste moltissimi si stanno facendo testare: 224.557 quelli effettuati in Lombardia in un giorno solo.

Fortunatamente la crescita dei ricoverati in terapia intensiva è blanda: 6 persone, per un totale di 193. Crescono di più i ricoverati in altri reparti (+159, per un totale di 1.698 pazienti). I decessi, a livello regionale, sono stati 28.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 12.235 di cui 4.671 a Milano città;

Bergamo: 2.024;

Brescia: 2.238;

Como: 1.452;

Cremona: 771;

Lecco: 746;

Lodi: 811;

Mantova: 693;

Monza e Brianza: 3.084;

Pavia: 1.645;

Sondrio: 159;

Varese: 2.062.

