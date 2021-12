Delitti, morti tragiche, vicende strappalacrime, ma anche storie belle e a lieto fine, senza dimenticare l’onnipresente pandemia da Covid: un anno impegnativo, questo 2021 che sta per chiudersi, caratterizzato

Al vertice della classifica una vicenda drammatica: un incidente verificatosi l’8 maggio a Pieve San Giacomo, nel quale due persone, Danilo e Chiara Ghitti, hanno perso la vita, dopo essersi scontrati contro un auto mentre viaggiavano in sella a una moto. Al secondo posto il racconto del primo cremonese vaccinato con Johnson & Johnson, il 30 aprile: il fotografo di CremonaOggi e operatore tv per Cremona1, Francesco Sessa Ventura Montecamozzo.

La terza notizia per visualizzazioni di pagina è stata la storia di Luca e dei suoi due cani, Otto e Bullo, rimasti senza casa dopo uno sfratto esecutivo, che per mesi hanno stazionato davanti all’ospedale, chiedendo un aiuto. Era un freddo 3 febbraio, e la loro vicenda aveva commosso tantissime persone e smosso la macchina della solidarietà.

Delle tre successive notizie, due riguardano la pandemia: l’analisi sviluppata dall’ingegner Alberto Gerli, che studia l’evoluzione del Coronavirus in collaborazione con medici ed epidemiologi tra i più esperti del nostro Paese, e che il 2 marzo evidenziava come Cremona avesse l’rt più alto di Lombardia; il passaggio della Lombardia in zona arancione rinforzata di otto Comuni del territorio, dal 3 marzo. Sempre in merito al Covid, ha interessato i lettori le notizie dei passaggi in zona rossa per il territorio regionale, ma anche i 20 casi positivi alle Figlie di San Camillo, il 29 novembre.

Poi appare la morte di Alberto Naponi, il cuoco cremonese che aveva preso parte a MasterChef, scomparso il 24 gennaio.

La settima notizia è un’altra vicenda torbida: l’intervento della Polizia Locale presso il canile di Cremona in seguito alla segnalazione di una presunta appropriazione indebita di cani, con l’intervento dell’associazione animalista Leidaa, il 14 agosto.

Si è parlato poi di bracconaggio, il 22 ottobre, quando comandante e vice comandante della Polizia Provinciale Locale, Salvatore Guzzardo e Marco Sperzaga, hanno fatto il punto della situazione sul nostro territorio.

E ancora, nella top 20 numerose le morti tragiche. Come il delitto di via Panfilo Nuvolone, il 23 settembre, quando la 54enne Fatna Moukhrif è stata accoltellata in casa sua. Del delitto è accusato il figlio, Younes El Yassire. O come la morte di Saadia Lalla Rafaai, 76enne marocchina residente a Cremona, travolta da un treno il 18 dicembre. Il “bollettino di guerra” prosegue con il gravissimo incidente stradale verificatosi nel pomeriggio del 3 giugno, nel tratto di collegamento tra le autostrade A1 e A21 tra Caorso e Monticelli d’Ongina, nel quale ben 5 persone hanno perso la vita.

Il 18 settembre si è invece spento, dopo una breve malattia, Roberto Maldotti, storico gestore dei locali più in voga della città.

Fortunatamente i lettori hanno apprezzato anche le belle notizie, come il ritrovamento di Alessandra Spotti, l’1 novembre, dopo una settimana dalla sua scomparsa da casa. O come il riconoscimento, arrivato il 7 febbraio, per cinque dipendenti del Gruppo Arvedi con la prestigiosa onorificenza “Stella al merito del lavoro” conferita dal presidente della Repubblica per premiare i meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

